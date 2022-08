Elezioni 2022, Di Battista: “No condizioni per mia candidatura” – Video

(Adnkronos) – “Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche”. Così l’ex deputato M5S Alessandro Di Battista, in un video postato sui suoi canali social.

“In questi giorni in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura. Ho letto i vostri commenti e vi ringrazio per i suggerimenti e per la vostra stima. In questi giorni ho fatto tutti i passaggi che consideravo necessari per prendere una decisione approfondita. Come potete immaginare non è stato facile”, spiega Di Battista rivolgendosi ai suoi follower.