Elezioni 2022, Di Maio a Salvini: “Toc toc, ti cerco per confronto tv ma sei sparito”

(Adnkronos) – “Toc toc, qualcuno ha visto Salvini? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato il confronto e poi è scomparso, non so più dove sia”. Così, con un video ironico postato su TikTok, il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio.

“Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi – incalza Di Maio il leader della Lega – prima di tutto sul perché non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell’energia. Forse perché è passato dal ‘prima gli italiani’ al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questo confronto con lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando…”, conclude Di Maio con un sorriso.