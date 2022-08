Elezioni 2022, Fi contro terzo polo: “Arriverà quarto, è voto inutile”

(Adnkronos) – “Il terzo polo è destinato ad arrivare quarto, è un voto inutile quello al terzo polo”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani parlando con i cronisti fuori Montecitorio.

“Non avrà alcuna possibilità di incidere sull’Italia di domani, sono voti sprecati, si salverà qualcuno in parlamento – aggiunge – ma non mi pare che ci siano spazi al centro. Il centro siamo noi, il centro non può essere un’aggregazione elettorale tra forze che si detestano, che si sono litigate fino all’altro giorno, mi pare molto difficile che possano rappresentare un’alternativa, è un voto sprecato”.

“Il terzo polo arriverà dopo centrodestra, sinistra e Movimento 5 stelle – insiste Tajani – Per fare cosa? Non si capisce, se uno vuole una politica centrista, e scelte liberali, riformiste garantiste deve scegliere Forza Italia per avere un centro-destra”.