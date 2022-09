Elezioni 2022, “Francia vigilerà su rispetto diritti umani e aborto”

(Adnkronos) – ”Non commento la scelta democratica del popolo italiano”, ma allo stesso tempo la Franca dovrà essere attenta ”a certi valori come i diritti umani e il diritto all’aborto”. Così la premier francese Elisabeth Borne ha commentato il risultato delle elezioni italiane in un’intervista a Rmc.

“La vittoria dell’estrema destra in Italia è sia una minaccia per i diritti fondamentali e un rischio di paralisi per l’Europa. E’ anche un avvertimento. Nella confusione politica e con la debolezza dei partiti quello che succede in Italia può verificarsi in Francia”. Ad affermarlo in un tweet è l’ex presidente della Repubblica francese ed esponente socialista, François Hollande.