Elezioni 2022, Fratelli d’Italia: soddisfazione in attesa di Meloni

(Adnkronos) – Sorrisi a trentadue denti, grande ottimismo, soddisfazione. Ma anche molta, moltissima cautela soprattutto alla luce dei dati che riguardano i partner della coalizione di centrodestra, in particolare la Lega. Hotel Parco dei Principi, quartier generale di Fratelli d’Italia. Prima gli exit poll, poi le proiezioni. Nella saletta dei big di Fdi – tra i presenti Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giovanni Donzelli – scatta un applauso quando sugli schermi televisivi appaiono i primi dati che incoronano Fratelli d’Italia primo partito del paese (anzi, della Nazione, come dicono a Via della Scrofa) con quasi il 25%, nel momento in cui si scrive.

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli si sbilancia: “Con questi numeri possiamo governare”. Ma in generale si predica prudenza. “Aspettiamo che escano delle proiezioni credibili, dopodiché le commentiamo”, si limita a dire il capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida arrivando nell’albergo romano dove sono accreditati più di 400 giornalisti da tutto il mondo. “Bisogna capire bene i dati negli uninominali”, il refrain di queste ore frenetiche. Lo dice apertamente Crosetto, che invita tutti alla calma: “Questi dati sono irrilevanti, dobbiamo aspettare almeno 5 o 6 ore”, chiacchiera con i giornalisti il cofondatore di Fdi.

Un altro grande tema riguarda lo stato di salute della Lega. Si guarda con sorpresa al dato che vede il partito di Matteo Salvini appollaiato insieme a Forza Italia intorno all’8%. Un possibile problema per le ambizioni di governo del centrodestra. E intanto cresce l’attesa per Giorgia Meloni, la grande protagonista di questa notte elettorale. Come annunciato, la leader di Fdi ha votato nel suo seggio a Roma a ridosso della chiusura delle urne per evitare assembramenti ed è attesa al Parco dei Principi. La presidente di Fratelli d’Italia non dovrebbe parlare prima delle 2, viene riferito.