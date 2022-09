Elezioni 2022, Landini: “Astensione è emergenza democratica”

(Adnkronos) – ”Il risultato delle elezioni è molto chiaro. C’è una vittoria dello schieramento di destra, che ha ottenuto una maggioranza molto precisa dentro al Parlamento, frutto di una legge elettorale che considero sbagliata, ma sicuramente va riconosciuto che le elezioni hanno espresso questo voto”. Il leader della Cgil, Maurizio Landini, lo afferma a margine dell’assemblea Cgil di Roma e Lazio.

”C’è un altro dato che da queste elezioni emerge e cioè una situazione di astensione nel voto che indica una emergenza democratica. Quando il 37%, ovvero un italiano su tre, decide di non andare a votare perché non si sente rappresentato dalle proposte politiche in campo, credo che sia un segno particolarmente importante” sottolinea il leader della Cgil.

”Se mettiamo insieme quelli che non sono andati a votare e quelli che hanno espresso un voto diverso dal centrodestra, pur con proposte politiche diverse tra di loro – dice Landini – quello che emerge è sicuramente che in Parlamento questa destra ha una maggioranza molto chiara, ma non è detto che nel Paese ci sia questa maggioranza per le cose che devono essere fatte”.