Elezioni 2022, leghista Bizzotto: “Meloni sappia che senza autonomia non ci sarà governo centrodestra”

(Adnkronos) – “Crosetto dice che l’autonomia non è una priorità? Con Fdi governiamo molte città e regioni, ma noi siamo una forza autonomista e lo diciamo chiaro e tondo, l’autonomia deve arrivare subito, ora risolviamo la crisi energetica, poi si lavora per l’autonomia delle nostre regioni, con buona pace di Crosetto e di Fdi”. Non va giù alla veneta Mara Bizzotto, candidata al Senato con la Lega l’uscita di Guido Crosetto, tra i fondatori di Fdi, che intervistato dal Gazzettino ha detto che ‘l’autonomia viene dopo crisi e presidenzialismo’. “Lo dico anche a Giorgia Meloni, non ci sarà alcun governo di centrodestra senza che si faccia l’autonomia del Veneto, della Lombardia e delle altre regioni che la vorranno chiedere”, scandisce intervistata dall’AdnKronos l’europedutata di Bassano del Grappa che corre per l’uninominale del Senato a Vicenza.

“Se non lo hanno capito – dice ancora rivolta agli alleati di Fratelli d’Italia – l’autonomia viene prima di tutto, c’è tra l’altro un referendum votato dal popolo e un percorso già avviato, la legge quadro della Gelmini, una norma incardinata, quindi non si può esitare”. “Loro puntano sul presidenzialismo? Mi pare che per quella riforma la strada sia molto più lunga, c’è molto da discutere, mentre voglio dire con chiarezza che senza autonomia non ci sarà il governo di centrodestra”, conclude.