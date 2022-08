Elezioni 2022, Moody’s: outlook Italia da stabile a negativo

(Adnkronos) – Moody’s cambia la previsione sul governo italiano da stabile a negativo mentre conferma il rating a Baa3. E’ quanto si legge in una nota dell’agenzia di rating.

“La fine del governo Draghi e le elezioni anticipate del 25 settembre aumentano l’incertezza politica e programmatica in un contesto economico e di mercato difficile”, sottolinea Moody’s in una nota. “Il governo uscente ha compiuto progressi significativi nel rispettare pienamente e puntualmente le tappe e gli obiettivi contenuti nel Pnrr – sostiene l’agenzia di rating – Tuttavia, è probabile che le elezioni anticipate ritardino il raggiungimento di alcune tappe e obiettivi che dovevano essere raggiunti entro la fine del 2022; questi risultati sono necessari per sbloccare l’accesso alla prossima tranche di finanziamenti, che ammonta a 19 miliardi di euro (1,0% del Pil). Esiste inoltre il rischio concreto che anche le tappe e gli obiettivi previsti per il 2023 possano subire ritardi”.