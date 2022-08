Elezioni 2022, Renzi ‘boccia’ candidatura Crisanti – Video

(Adnkronos) – Matteo Renzi contro la candidatura di Andrea Crisanti, scelto dal Pd di Enrico Letta per le elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Se uno candida Crisanti che è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estate chiusi di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che al primo raffreddore ci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo”, attacca Renzi. (immagini raiplay.it)