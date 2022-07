Elezioni 2022, Renzi: “Da Letta no veti? Ha fatto due conti”

(Adnkronos) – “Il Pd in queste settimane diceva ‘Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo’, evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà Estate su Rai 3 replica alle parole del leader Pd Enrico Letta secondo il quale non c’è nessun veto per un’alleanza con Renzi.

“Dopodiché – chiarisce il leader Iv – siamo in una situazione gravissima”, dunque “prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo”.

Comunque “Letta mi ha telefonato sabato e mi ha detto: ‘quello che leggi sui giornali…’, guardiamo, ci sentiremo”.

“Se Iv dice che va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non ne faccio un discorso di poltrone”, afferma Renzi. A chi gli domanda se lascerà la politica nel caso in cui non dovesse centrare l’obiettivo replica: “Non mi faccia queste domande, partono male”, ironizza.

Quanto al centrodestra, “Meloni va sconfitta sui contenuti, non sui fantasmi”. Leader di Fdi premier? “Io spero di no – replica Renzi – e farò di tutto perché non lo sia, ma se sarà Meloni rispetterò il voto. Non si vince mettendosi contro qualcuno, ma si vince facendo proposte diverse”, aggiunge.

“Partiamo dai contenuti per fare la coalizione, ma se vuole un nome secco io ripartirei da Draghi e si ripartirà da lì se ci sarà una situazione di pareggio, se invece la destra stravince…. Il mio sogno è che il punto di ripartenza sia Draghi”.

“Mi candidato, non so se al Senato”. Berlusconi presidente di Palazzo Madama lo voterebbe? “Dai, siamo seri, no. Ma io dico per lui, non ho mai votato Berlusconi, ma oggi Berlusconi va aiutato a fare il padre nobile, vederlo staccare la spina al governo Draghi mi spiace, chi gli sta accanto dovrebbe consigliarlo meglio. Berlusconi ha guidato più governi di tutti, ha una sua riconoscibilità a livello internazionale, lo vuoi rimettere nell’agone politico?”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di Agorà Estate su Rai3.