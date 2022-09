Elezioni 2022, Renzi: “O vince l’Italia o vince Meloni”

(Adnkronos) – “La partita è a due: o vince l’Italia o vince la Meloni. Meglio Letta o Meloni? Meglio Draghi”. Cosi Matteo Renzi, leader di Italia Viva, rispondendo ai giornalisti in una conferenza stampa a Como in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

“Noi siamo sostenendo Draghi fino all’ultimo, a cominciare dal vergognoso ostruzionismo del M5S che sta bloccando il decreto aiuti e che ora ci auguriamo si risolva per il bene degli italiani alle prese con il caro bollette”, dice.

“Salvini -afferma facendo riferimento al leader della Lega- è lo stesso che dice il reddito di cittadinanza va abolito dopo averlo votato, che ha votato contro il Jobs Act e industria 4.0 e poi viene a parlare in questo territorio di sostegno a imprese. Dice tutto e il contrario di tutto, tra un po’ lo vedremo fare il volontario sulle navi delle ong nel Mediterraneo”.

“La storia dei sondaggi lascia sempre il tempo che trova. Io con il 2% nei sondaggi ho mandato a casa Giuseppe Conte e ho portato Mario Draghi. Tutti chiacchierano di sondaggi – sottolinea in un’intervista a Telelombardia – e i sondaggi sono come il mercato estivo dei calciatori: tutti vincitori dello scudetto. C’è solo un momento che conta: il voto; che è la classifica finale. Il problema non è che tipo di sondaggio hai, ma come fai politica”.