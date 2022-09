Elezioni 2022, Salvini: “Sanzioni a Russia puniscono italiani, da ripensare”

(Adnkronos) – “Le sanzioni alla Russia stanno funzionando? No”. Così Matteo Salvini su Twitter, torna sul tema delle sanzioni a Mosca. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. “E’ l’unico caso al mondo in cui le sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, mettere in ginocchio la Russia, invece, che punire i russi stanno punendo gli italiani. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti”.

“Ha ragione Mattarella a chiedere un intervento urgente dell’Europa: scudo europeo come per il Covid per finanziare imprese produttrici e distributrici di energia per bloccare i prezzi a imprese e famiglie, mentre si lavora per aumentare produzione e risparmi energetici” ha twittato il leader della Lega.