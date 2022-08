Elezioni 2022, sondaggio Sky: sfida Fratelli d’Italia-Pd

(Adnkronos) – Decimale più o meno le elezioni politiche 2022 saranno un testa a testa tra Pd e Fdi. Lo conferma il sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi dal canale all news che vede il partito di Giorgia Meloni al 24,2%, (sette giorni fa era al 23,8%) e quello di Letta al 23,4% (22,5% la scorsa settimana). La Lega registra un 13,5% (+0,1%) mentre il M5s ottiene il 9,9% (+0,1%). Fi raggiunge l’8% (-0,3%), Azione + Europa il 5,2%, (+0,3%) Sinistra italiana/Europa Verde si attesta il 4,0% (-0,2%), Italia Viva al 2,6% (+0,8%) come ItalExit (+0,6%). Insieme per il futuro di Di Maio è all’ 1,8% (-0,8%).

Sul fronte delle coalizioni, il centrodestra complessivamente avanza leggermente arrivando al 46% nell’ipotesi di un contesto tripolare col M5s come terzo polo. Nell’ipotesi di scenario del ‘campo largo’ , il centrodestra arriva a sfiorare il 50% (49,8%). Il centrosinistra ottiene il 33,2%. Tra gli scenari analizzati, la rilevazione evidenzia che per i centristi, andando da soli, avrebbero un saldo negativo (il primo a soffrirne sarebbe proprio il partito di Calenda e Bonino) disperdendo voti sia verso il centrosinistra ma anche verso il centrodestra. Azione e Più Europa sono stimati al 4,4% in coalizione col Pd, invece al 3,3% fuori dal centrosinistra.