(Adnkronos) – “Il Ponte sullo Stretto di Messina è assolutamente una necessità, per unire l’Italia all’Europa, non per unire Messina a Reggio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, partecipando a un appuntamento a Reggio Calabria in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

“Oltretutto avremmo anche il vantaggio che l’Europa pagherebbe più della metà dei costi. Una volta tanto che da Bruxelles ci danno una mano, cogliamola questa opportunità”.