Elezioni Calabria, Mimmo Lucano non entra in consiglio regionale

Elezioni Calabria, neppure un seggio per Mimmo Lucano nel nuovo consiglio regionale. In base ai dati definitivi del Viminale la maggioranza di centrodestra in sostengo del neopresidente Roberto Occhiuto ottiene 20 seggi in consiglio regionale (sette Forza Italia, quattro Fdi, quattro Lega Salvini, due Forza Azzurri, due Coraggio Italia, 1 Unione di centro). La sfidante Amalia Cecilia Bruni viene eletta consigliere e la sua maggioranza ottiene sette seggi: cinque il Pd, due il Movimento 5 stelle. Due seggi invece vanno alla lista De Magistris presidente.

La lista ‘Un’altra Calabria possibile’ dell’ex sindaco di Riace, che ha ottenuto 18.235 voti (il 2,3%, restando quindi sotto la soglia di sbarramento), non entrerà in consiglio regionale.