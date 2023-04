Elezioni Comunali, ballottaggio a Udine: affluenza al 44%

(Adnkronos) – Ballottaggio a Udine per scegliere il nuovo sindaco. Al secondo turno si affrontano i due candidati più votati nella prima tornata: si tratta di Pietro Fontanini per la coalizione di centrodestra e Alberto Felice De Toni, per quella di centrosinistra. Chiusi i seggi alle 15.00, sono in corso le operazioni di scrutinio.

Il Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia ha intanto comunicato la percentuale di affluenza definitiva rilevata alla chiusura dei seggi, attestatasi al 44% (35.604 votanti su 80.650 elettori, di cui 16.863 uomini e 18.741 donne).