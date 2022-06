Elezioni comunali: Genova, Palermo e l’Aquila Verona verso il centrodestra, mentre Tommasi conquista Verona

Intanto il dato fondamentale, quello relativo all’affluenza, che già da solo conferma l’ormai consolidato ‘scollamento’ degli italiani dalla Politica che, dati alla mano, prosegue inesorabile, tanto è che mai come questi ultimi anni si sono contate così tante ‘liste civiche’ d’appoggio, anche se poi – come vedremo – l’abito non fa il monaco!

Come rivelano infatti i dati ufficiali illustrati poco dal Viminale alla chiusura dei seggi, complessivamente, gli 818 comuni italiani chiamati a rinverdire le locali amministrazioni, hanno totalizzato un’affluenza complessiva pari al 54,72%, quando invece, alle consultazioni precedenti, si era raggiunto il 60,12%.

Il centrodestra potrebbe vincere già al primo turno a Genova, Palermo e L’Aquila, mentre Tommasi (centrosinistra) conquista Verona

Come avremo modo di vedere seguendo questi primi exit-pool, non manca anche qualche sorpresa, con il centrodestra che, a quanto sembra, potrebbe trionfare già al primo turno in quel di Genova, Palermo e L’Aquila.

Così come, per chi non mastica di ‘calcio’, desta stupore l’enorme fiducia che la città di Verona ha riservato a Damiano Tommasi (campione di sport ma anche di vita, in virtù di una trasparenza e rettitudine oggi rare), sostenuto dal centrosinistra, schieramento che sembra prevalere anche a Parma.

Elezioni comunali 2022, la situazione a Verona

Come dicevamo, stando alla prima proiezione comunicata poco fa dal Consorzio Opinio Italia per Rai (consideriamo però che si parla di una copertura del campione pari al 5%), a Verona sotto l’egida del centrosinistra ‘guida’ l’ex calciatore Damiano Tommasi, che segnerebbe il 40,9%, rispetto al 28,4% attribuito a Federico Sboarina (sindaco uscente, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche). Seguono poi al 25,8% Flavio Tosi (Forza Italia e liste civiche), ed Alberto Zelger (liste civiche), al 3,6%.

Elezioni comunali 2022, la situazione a Parma:

Sempre con una copertura pari al 5% del campione, anche qui è il Consorzio Opinio Italia per Rai a fornire i primi dati sulle comunali di Parma, indicando in testa Michele Guerra (centrosinistra, ed anche dalla lista Effetto Parma con Pizzarotti), attualmente al 45,6%, contro il 23,1% attribuito al candidato di centrodestra, Pietro Vignali. Segue poi Dario Costi (Civiltà Parmigiana, Un progetto di comunità, Ora con Dario Costi sindaco, Generazione Parma) al 10,6%, e Priamo Bocchi (FdI) al 7,7%. Gli altri candidati hanno invece raccolto complessivamente i 13%.

Elezioni comunali 2022, la situazione a Genova

Stesso campione del 5%, stessa azienda (il Consorzio Opinio Italia per Rai), per riferire che a Genova troviamo il centrodestra con ‘in quota vincente’ il sindaco uscente Marco Bucci al 54,1%. Segue poi al al 38,4 Ariel Dello Strologo (centrosinistra e M5s). Molto più basso troviamo poi Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) al 3%, ed Antonella Marras (Rifondazione comunista-pci-sinistra anticapitalista) al 2,5%. Gli altri candidati totalizzano invece al momento il 2%.

Elezioni comunali 2022, la situazione a Palermo:

Passata ‘la sbornia da promozione’ che ha tenuto tutta la città davanti alla televisione per la partita clou Palermo-Padova, la stessa azienda di sondaggio indica in testa Roberto Lagalla (candidato del centrodestra) al 44,6%. Dunque in quota per ‘finirla qui’, a dispetto del suo contendente, Franco Miceli (centrosinistra e M5S) al 28,7%. Segue quindi Fabrizio Ferrandelli (+Europa e Azione) al 14,8%, con Rita Barbera (Potere al Popolo) al 5,8%. Gli altri candidati sono invece al 6,1%.

Elezioni comunali 2022, la situazione a Catanzaro:

Anche qui, indicando sempre un campione rappresentativo pari al 5%, il Consorzio Opinio Italia per Rai, indica per Forza Italia e Lega (senza simboli di partito) Valerio Donato, con il 44,1%. Segue Antonello Talerico (centrosinistra e M5S ‘Nicola Fiorita’), al 12,8%. L’ultimo gradino del podio è invece attualmente riservato a Wanda Ferro (Fratelli d’Italia)al 10,9%.

Elezioni comunali 2022, la situazione a l’Aquila:

Infine, illustra ancora il Consorzio Opinio Italia per Rai (indicando sempre una copertura del campione del 5%), che alle comunali dell’Aquila è Pierluigi Biondi – candidato del centrodestra e sindaco uscente – a poter trionfare da subito, in virtù del 51,3% sino a qui raccolto a dispetto di Americo Di Benedetto (liste civiche), al 23,9%. E’ probabilmente delusa invece Stefania Pezzopane (centrosinistra e M5S), che forse si aspettava qualcosa in più dell’attuale 23,5% che la vede in terza posizione.

