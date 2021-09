Elezioni Germania, Merkel: “Ora avanti veloci, Verdi e Fdp attendono risposte rapide”

Con la vittoria della Spd alle elezioni in Germania, si chiude dopo 16 anni, l’era Merkel. Ed ora, per quanto riguarda “il governo, si dovrà procedere molto rapidamente. Verdi e Fdp vogliono sapere in tempi stretti cosa chiediamo”. E’ quanto ha detto, secondo quanto riporta la Bild, l’ex cancelliera durante la riunione dei vertici dell’Unione in corso per discutere del voto e delle strade da seguire.