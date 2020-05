“Elezioni? Io non spingo, lascio giudicare agli italiani l’efficacia di questo governo”, afferma Salvini

“Ricordo che, se non sarà in estate sarà in autunno, quasi la metà degli italiani voterà per eleggere sette governatori di regione e poi ci sarà il referendum sul taglio dei parlamentari. Usciti dall’emergenza sanitaria la democrazia prevede che siano gli italiani a scegliere. Non possiamo stare ogni giorno a commentare la minaccia di dimissioni di Tizio o di Caio”.

Così Matteo Salvini intervenendo a La7, riguardo all’idea di un governo di unità nazionale o, d contro, ad eventuali elezioni politiche anticipate.

Salvini “Gli italiani giudichino l’efficacia del governo”

“Io non spingo nulla, piuttosto mi sembra che il governo stia minacciando ogni giorno le dimissioni di qualche ministro. Noi stiamo lavorando, adesso per risolvere i problemi degli italiani. All’Italia serve un governo efficace e veloce, lascio giudicare agli italiani se questo sia un governo efficace e veloce”.

