Elezioni Italia, Biden: “Visto cosa è successo?”

(Adnkronos) – “Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni”. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, con queste parole ha fatto riferimento alle elezioni politiche andate in scena il 25 settembre in Italia. Come riferisce su twitter la giornalista Seung Min Kim – accreditata alla Casa Bianca per AP, firma di The Hill e analista Cnn – il presidente ha toccato il tema del voto italiano con un intervento a braccio ad una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici. “Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui”, le parole di Biden.