La Gelmini ‘interessata’ da Calenda che presenta con la Bonino il ‘Patto repubblicano di Azione e +Europa’

Nell’ambito della ‘mobilitazione generale’ che sta mandando in fibrillazione sia i deputati uscenti che i vari schieramenti politici, vista l’urgenza dettata dall’imminente ‘chiamata’ all’urne, in queste ore sta impazzando ‘l’incontriamoci, parliamone’: una corsa spasmodica all’alleanza, così da poter sperare di venire annoverati all’interno del Parlamento che verrà.

Elezioni ed alleanze: la Gelmini interessata dal manifesto di Azione, scrive a Calenda: “Ci sono , vediamoci”

Tra quanti ‘sul mercato’, anche la ministra ex Forza Italia, Maria Stella Gelmini la quale, attraverso Twitter oggi ha scritto che “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci“.

Un messaggio subito recepito, e con piacere, dal leader di ‘Azione’, che ha risposto: “Con grande piacere“.

Calenda e la Bonino presentato il ‘Patto repubblicano di Azione e +Europa’, chiuso “a chi ha fatto cadere Draghi”

Proprio oggi Carlo Calenda, insieme ad Emma Bonino ha presentato il ‘Patto repubblicano di Azione e +Europa’ che, ha tenuto a rimarcare, “Non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, contiene tutti i punti su cui Lega e 5 stelle hanno fatto cadere Draghi. Azione è nata con l’obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma”.

Calenda: “Abbiamo sempre sostenuto che i 5stelle erano populisti, anti atlantisti e anti europeisti. Cosa verificata con la sfiducia al governo Draghi”

Quindi, ha poi tenuto a precisare il lader di ‘Azione’, “Condividiamo i principi dell’agenda Draghi. Ma nessuno la chiami agenda Draghi perché noi ce l’avevamo prima di Draghi. Noi abbiamo sempre sostenuto che i 5 stelle erano populisti, anti atlantisti e anti europeisti. Cosa verificata con la sfiducia al governo Draghi, una scena miserabile“.

Calenda: “Forza Italia? E’ entrata a pieno titolo nell’area populista e sovranista anti europeista e anti atlantista”

Ma Calenda ne ha anche per il partito di Silvio Berlusconi che, a suo dire, “è entrata a pieno titolo nell’area populista e sovranista anti europeista e anti atlantista. Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tutti i partiti filo putiniani“.

Calenda: “Noi saremo l’unica lista che può rappresentare i liberali e i liberal democratici. Se poi uno cerca un approccio più socialista c’è il Pd”

Ed ancora, “Noi – ha affermato il numeri uno di ‘Azione’ – saremo l’unica lista che può rappresentare i liberali e i liberal democratici. Se poi uno cerca un approccio più socialista c’è il Pd, con cui parlare. Certo. Noi abbiamo sempre teorizzato la maggioranza Ursula, ma Berlusconi è impazzito e si è messo a fare la ruota di scorta di Salvini“.

Calenda: “Letta è una persona seria e siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare”

Infine, concludendo il suo interventi, Calenda ha poi voluto ribadire che “Letta è una persona seria e siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare“.

Calenda: “Di Maio? Non so di chi si stia parlando, non so di chi si parla, non mi risulta”

‘Guai’ però solo a nominargli, fra i possibili interlocutori Luigi Di Maio: “Non so di chi si stia parlando, non so di chi si parla, non mi risulta“.

Max