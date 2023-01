Elezioni Lazio, D’Amato: “Alleanza con M5S? Non esclusa ma sono realista”

(Adnkronos) – “Io non escludo mai nulla, tanto meno una alleanza in extremis con il M5S. Anche se in questi casi sono molto realista e molto pragmatico. Tra qualche giorno si presentano le liste, oggi presentiamo il programma. E’ un programma unito, una coalizione unita e ci presentiamo per vincere. Questa narrazione che senza il M5s non si vince è una narrazione che non condivido perché già nel 2018 abbiamo vinto contro il M5S e centrodestra’’. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra Alessio D’Amato, a margine della presentazione del suo programma ‘Per un futuro semplice’.

“Abbiamo sempre dichiarato che le porte rimangono aperte ma adesso si apre una nuova fase, quella del confronto elettorale e del confronto sui programmi. I cittadini devo scegliere sulla base del programma che ogni forza politica presenterà. Il nostro è il primo che è stato presentato e penso che si possano cogliere degli aspetti molto importanti anche per l’elettorato dei Cinque stelle”.

“Se ci presentiamo come competitor dobbiamo rendere conto agli elettori anche, non è che si possono fare tante parti in commedia. Però, da parte mia li abbiamo in giunta adesso con due assessori, quindi non vedo elementi di ostilità”.