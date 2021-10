Elezioni Napoli, exit poll: Manfredi vince al primo turno

Elezioni Napoli 2021. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai a Napoli Gaetano Manfredi – che corre in rappresentanza di uno schieramento ampio formato da Pd, Movimento 5 Stelle e altri partiti di centrosinistra – è al 57-61% mentre Catello Maresca – sostenuto dai partiti di centrodestra e da liste di ispirazione civica – è al 19-23%. Antonio Bassolino è al 9-13% mentre Alessandra Clemente, assessore della Giunta comunale di Luigi de Magistris, candidata con il sostegno di alcune liste civiche è al 5,5-7,5%.

Secondo l’Instant Poll Elezioni Comunali di Napoli di Youtrend per Sky Tg24, Manfredi è al 49-53%, Maresca al 23-27%, Bassolino al 10-14%, Alessandra Clemente al 6-10%, altri candidati 3-5%.

Soddisfazione nel comitato elettorale di Gaetano Manfredi. Alcuni di questi configurano infatti una vittoria al primo turno per l’ex ministro dell’Università ed ex rettore della Federico II, ad ogni modo tutti danno un margine ampio sul candidato in seconda posizione, Catello Maresca sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Presenti al comitato il segretario e il presidente del Pd metropolitano di Napoli, Marco Sarracino e Paolo Mancuso.