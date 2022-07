Elezioni politiche 2022, Mastella presenta simbolo ‘Noi Di Centro’

(Adnkronos) – Torna il campanile di Clemente Mastella sulle schede elettorali. Il simbolo della nuova compagine politica ‘Noi Di Centro’ fondata dal sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia viene presentato questa mattina in conferenza stampa al Circolo Rari Nantes di Napoli. Il simbolo presenta la scritta ‘Mastella’ gialla in campo blu, il nome del partito con le lettere ‘Dc’ evidenziate in maiuscolo, una fascia tricolore e il campanile che già caratterizzava il simbolo dell’Udeur e il movimento politico ‘Noi campani’ con il quale Mastella ha partecipato alle ultime elezioni regionali.