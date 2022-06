Elezioni regionali Sicilia, Floridia candidata M5S alle primarie

(Adnkronos) – E’ la senatrice Barbara Floridia la candidata del M5S alle primarie del campo progressista per le Regionali in Sicilia. Il via libera alla candidatura del sottosegretario all’Istruzione, dopo un pomeriggio di attesa, è arrivato solo in tarda serata a un paio d’ore dalla scadenza del termine per la presentazione della candidatura fissato per la mezzanotte di oggi.

Dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri, gli altri due nomi possibili erano quelli del capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola e del deputato Luigi Sunseri.