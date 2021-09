Elezioni Roma, Meloni: “Michetti ha un cv di tutto rispetto, è da votare”

”I romani dovrebbero votare Michetti perché a Roma servono una visione ma anche la capacità di realizzarla”. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine della manifestazione di Fdi in piazza del Popolo a sostegno di Enrico Michetti. “E’ una macchina complessa che se non la fai guidare da chi la sa marciare”, non vai da nessuna parte. ”Rispetto ai suoi competitor ha un curriculum di tutto rispetto”. ”Questa è una grande manifestazione. Forse siamo rimasti gli unici a organizzare manifestazioni di questa portata, sempre rispettando le regole e il protocollo previsto dalla pandemia. Crediamo che la politica si faccia ancora così”.

”Non mi appassiona come voi giornalisti la questione della leadership del centrodestra” aggiunge, rispondendo in piazza ad alcune domande. “Ci serve una coalizione che abbia i numeri sufficienti per governare tutti insieme il Paese”.

In merito, poi, alle recenti dichiarazioni di Vittorio Feltri la leader di Fratelli d’Italia ha detto: ”Tutti conoscono Vittorio Feltri e la sua libertà. Si è candidato da indipendente”. “E’ una persona abituata a dire quel che pensa e non sarò io a chiedergli di non farlo. Però, detto questo, non condivido diverse cose che ha detto”.