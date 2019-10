Elezioni Umbria: il 54% degli elettori M5s contrari ad accordo col Pd

A differenza di come vogliono far credere, all’interno della piattaforma Roussau non sono tutte rose e fiori. Anzi, come vedremo, la cosiddetta base non sarebbe affatto ‘allineata’ con le scelte politiche maturate dai vertici.

A spiegarlo è un interessante analisi condotta da Swg sull’appena conclusa tornata elettorale, che ha evidenziato le conseguenze fallimentari dell’alleanza tra i pentastellati ed il Pd. Nello specifico è uscito fuori che ben il 54% degli elettori del Movimento 5 Stelle non era assolutamente d’accordo rispetto alla ‘corsa in accoppiata’ alle regionali umbre. Sulla sponda opposta invece, il 38% dell’elettorato dem era contrario all’alleanza.

Riguardo poi alle politiche condotte dall’esecutivo guidato dal premier Conte, la delusione ha toccato il 17% degli elettori pentastellati, ed il 18% di quelli del Pd…

Un dato sul quale entrambi gli schieramenti dovranno riflettere seriamente, da oggi infatti la strada è ancora più in salita…

Max