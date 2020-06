Elezioni Usa 2020, appello di Obama ai latinos: “A novembre occasione di cambiare”

L’ex presidente Usa Barack Obama ha lanciato un appello ai latinos in vista delle elezioni presidenziali di novembre. “Nelle prossime elezioni sono in gioco la buona scuola, la fine della crudeltà al confine, un’economia più giusta, l’anima della nostra nazione”, ha detto Obama invitando i latinos a registrarsi e a votare per il candidato democratico Joe Biden.

Più di 32 milioni di latinos potranno votare alle presidenziali e un non voto è un punto a favore di Trump. Soprattutto in Florida e Arizona dove il loro voto può risultare decisivo. I latinos poi a livello elettorale non si comportano come la comunità afroamericana, che da sempre vota democratico con percentuali intorno al 90%, ma sono un gruppo molto eterogeneo. Alle midterm del 2018, ad esempio, il 29% votò per il partito repubblicano.

Per questo “in novembre – ha aggiunto Obama – abbiamo l’occasione di cambiare, di ricostruire un’economia che lavori per tutti, di coprire tutti con l’assicurazione sanitaria, di dichiarare che essere americano non è un pezzo di carta, ma la fedeltà ad alcune idee: che tutti siamo stati creati uguali, che tutti abbiamo le opportunità di fare ciò che sogniamo. Ma abbiamo bisogno di leader a tutti i livelli che credano in questo”.

Biden, candidato non particolarmente gradito ai latinos, che ricordano con sospetto proprio le politiche di Obama nei loro confronti (Biden era vicepresidente), non deve commettere lo stesso errore di Hillary Clinton nel 2016 se vuole vincere contro Donald Trump. La Clinton diede il voto dei latinos per scontato perché pensava che fossero tutti contro il tycoon. Ma i latinos votarono in pochi e il resto è storia.

Per questo Biden ha preso in considerazione la possibilità di scegliere una candidata vicepresidente di origini latinoamericane, anche se la morte di George Floyd e le proteste del movimento Black lives matter probabilmente lo spingeranno a scegliere una candidata afroamericana.

