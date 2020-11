Elezioni Usa 2020, Biden: “È il momento di guarire”. Harris: “Prima vicepresidente donna, non l’ultima”

“La gente di questa nazione ha parlato e ci dato una vittoria chiara, convincente”. Così Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, nel suo primo discorso dopo la vittoria. “Abbiamo vinto con il maggior numero di voti espressi per un ticket presidenziale (ndr Biden/Harris): 74 milioni”. Nelle prime parole da presidente, tenute sabato notte (ora italiana) a Wilmington, in Delaware, Biden ha utilizzato parole empatiche, rivolte a tutti: “Sarò un presidente che cercherà di unire, non dividere, che non vede Stati rossi o blu, ma solo gli Stati uniti”. “È arrivato il momento di abbassare i toni e ascoltarci di nuovo”, ha proseguito, invitando gli americani a “recuperare l’anima dell’America”. Si è poi rivolto direttamente agli elettori di Trump: “Capisco la delusione – ha detto – anche io ho perso un paio di volte, ma diamoci una possibilità. Sotterriamo l’ascia di guerra, abbassiamo la temperatura, torniamo a vederci, ascoltiamoci. Per fare progressi smettiamola di trattare gli avversari come nemici”.

Harris: “Le persone hanno il potere di costruire un futuro migliore”

Prima di Biden, sul palco di Wilmington ha tenuto un discorso Kamala Harris, la prima vicepresidente donna della storia degli Stati Uniti, eletta nel centesimo anniversario del diritto di voto concesso alle donne nel Paese. “Avete protetto l’integrità della nostra democrazia”, ha detto rivolgendosi alla folla in festa. “Sono la prima donna vicepresidente donna – ha aggiunto – non l’ultima in questo Paese delle opportunità”.

Ha poi ricordato la madre, che a 19 anni si trasferì negli States dall’India: “Penso a lei e alle donne nere, asiatiche, bianche, ispaniche, native: donne che ci hanno permesso di essere qui stasera”. “Non importa per chi avete votato – ha aggiunto – Io e Joe saremo leali, onesti e sempre pronti ad aver cura delle vostre famiglie”.

Mario Bonito