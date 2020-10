Elezioni Usa 2020, Biden ha detto no al secondo dibattito con Trump ancora positivo. Fauci: “Senza misure rischiamo 400mila morti”

La prossima settimana, giovedì 15 ottobre, si terrà il secondo faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. Il dibattito però, a due settimane dalle presidenziali, rischia di saltare a causa della positività al coronavirus di Trump. “Se dovesse avere ancora il Covid-19, non dovremmo avere un dibattito”, ha detto ieri Biden ai giornalisti. “Credo che dovremo attenerci a norme estremamente rigide – ha proseguito – Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio”. Secondo Biden la decisione dovrà essere presa dagli esperti: “Ci diranno i medici sulla cosa giusta da fare, se e quando si paleserà un dibattito”. Sulla pericolosità del virus e sulla gestione della pandemia i due candidati per la Casa Bianca non potrebbero pensarla più diversamente.

Fauci: “Servono nuove misure contro il virus”

Anche il noto virologo Anthony Fauci, membro della task force Usa anti Covid-19, ha ammonito il presidente Trump, che ieri esortava gli americani a non farsi intimorire dal virus. “Se non facciamo quello che è necessario fare – ha dichiarato in una conferenza all’American University – in inverno potremmo avere 300/400mila vittime. Inutile sperare nel vaccino, ha poi concluso, perché non sarà disponibile a tutta la popolazione prima della prossima estate.

Mario Bonito