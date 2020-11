Elezioni Usa 2020, Biden nominerà Antony Blinken segretario di Stato

Il presidente eletto Joe Biden nominerà Antony Bkinken prossimo segretario di Stato. La scelta sarà ufficializzata domani, martedì 24 novembre, ma è stata già anticipata da Bloomberg News e rilanciata dai media statunitensi. Blinken, 58 anni, è uno dei “fedelissimi” di Biden, di cui è stato consigliere per oltre vent’anni. Ha iniziato la sua carriera al dipartimento di Stato durante l’amministrazione Clinton. La sua nomina – si legge sul New York Times – servirà a dare stabilità ed esperienza “dopo quattro anni di spavalderia nazionalista dell’amministrazione Trump”. Dal 2015 al 2017 è stato vicesegretario di Stato quando a capo c’era John Kerry.

Biden dovrebbe inoltre nominare Jake Sullivan consigliere alla Sicurezza nazionale. Sullivan, 43 anni, prese il posto di Blinken di consigliere per la Sicurezza nazionale quando Biden era vicepresidente ed è stato uno dei collaboratori più stretti di Hillary Clinton. Linda Thomas-Greenfield forse sarà la prossima ambasciatrice alle Nazioni Unite. Thomas-Greenfield, che ha 35 anni di esperienza agli esteri, dovrebbe avere un seggio anche nel consiglio per la Sicurezza nazionale, un organo che consiglia e collabora con il presidente in politica estera e in materia di sicurezza.

Domani Biden dovrebbe formalizzare le nomine mentre Donald Trump continua a non accettare la sconfitta elle urne. “Vinceremo”, ha re-twettato nelle scorse ore.

In certain swing states, there were more votes than people who voted, and in big numbers. Does that not really matter? Stopping Poll Watchers, voting for unsuspecting people, fake ballots and so much more. Such egregious conduct. We will win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020