Elezioni Usa 2020, Biden: “Sarà lunga”. Trump: “Provano a rubarci le elezioni”

“Sapevamo che sarebbe stata lunga. Stiamo andando bene, siamo sulla strada giusta, Abbiamo avuto un numero senza precedente per corrispondenza, aspetterò fino all’ultimo voto. Prendiamo il tempo per contare i voti anche in Pennsylvania. Non spetta a me o a Trump dire chi ha vinto, ma a voi, popolo americano. Grazie a tutti voi”. Così Joe Biden dal palco di Wilmington, in Delaware.

“Provano a rubarci le elezioni – ha twittato poco dopo il presidente Donald Trump – non glielo concederemo. I voti non possono essere concessi dopo che i seggi sono chiusi”. Il tweet è stato oscurato poco dopo dal social di San Francisco perché misleading, fuorviante.

Mario Bonito