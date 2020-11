Elezioni Usa 2020, Biden vince “ufficialmente” anche l’Arizona

A dieci giorni dalle presidenziali del 3 novembre, termina lo spoglio dei voti in Arizona. Come già ampiamente annunciato, ha vinto Joe Biden, che ha conquistato gli 11 grandi elettori a disposizione e si è portato a quota 290 (per vincere ne servivano 270). Lo scarto con Donald Trump (che chiederà il riconteggio) è stato di 11.434 voti. La contea di Maricopa, dove si trova Phoenix, è stata decisiva. Le ultime vittorie democratiche in questo Stato risalgono al 1996 con Bill Clinton e al 1948 con Harry Truman.

Mario Bonito