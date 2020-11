Elezioni Usa 2020, chi è Sarah McBride, la prima senatrice transgender

Sarah McBride, 30 anni, è la prima senatrice transgender nella storia degli Stati Uniti. È stata eletta nel Delaware, un piccolo Stato della Costa Est, per il partito democratico con il 90% dei voti (86% a distanza). McBride è stata la prima transgender a lavorare nella Casa Bianca, come stagista, durante l’amministrazione Obama.

BREAKING: @SarahEMcBride just won her election in Delaware’s SD-1! Sarah has dedicated her life to eradicating discrimination & will be the first openly transgender state senator in the entire country. pic.twitter.com/Xt2lYzCO3i

— Democratic Legislative Campaign Committee (@DLCC) November 4, 2020