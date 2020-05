Elezioni Usa 2020: cosa dicono i sondaggi

Il 3 novembre 2020 si terranno le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. I cittadini dovranno scegliere tra l’attuale presidente, il repubblicano Donald Trump, e il democratico Joe Biden, ex vicepresidente di Barack Obama.

In queste ultime settimane è iniziata la campagna elettorale dei due candidati. Tra attacchi, proposte e tweet al curaro sarà un percorso di avvicinamento al voto destinato a entrare nella storia a causa della pandemia da Covid-19. Pandemia che, insieme ai suoi effetti sull’economia, è al centro del dibattito politico.

Cosa dicono i sondaggi

Per il momento Biden è in testa in tutti i sondaggi. Il candidato dem, dopo un inizio zoppicante alle primarie, ha preso le redini del partito, riuscendo a fare ciò che era mancato a Hillary Clinton alle elezioni del 2016: unire il fronte democratico. Biden, candidato ‘moderato’ e rappresentante puro dell’establishment, ha messo d’accordo i rivali progressisti, come Bernie Sanders e Elizabeth Warren, e i rappresentanti dell’ala centrista del partito con un unico obiettivo: sconfiggere Trump. I sondaggi vanno in quella direzione, ma occhio al tycoon, capace di ribaltare la situazione. Lo ricordano bene i democratici e la Clinton, sorpassata quattro anni fa a pochi metri dal traguardo.

I sondaggi di FiveThirtyEight

Secondo il sito di sondaggi FiveThirtyEight, Biden è avanti con il 49% dei voti, staccando del 5% da Trump, in discesa al 44%. Il sito ha fatto un’indagine anche sulla popolarità attuale di Donald Trump, in particolare su come sta gestendo la pandemia. Il 47% è soddisfatto del suo operato, il 53% lo ritiene insufficiente.

I sondaggi di RealClearPolitcs

Anche RealClearPolitics dà Biden vincente con un distacco in percentuale di 5.5 punti. Biden 48.4% delle preferenze, Trump 42%. È interessante vedere i sondaggi nei cosiddetti swing states, gli Stati storicamente indecisi, fondamentali per la vittoria alle elezioni. Florida, Pennsylvania, North Carolina e Wisconsin. Tutti i sondaggi sorridono a Biden. In Florida è avanti del 3.3%, in Wisconsin del 2.7%, in Pennsylvania del 6.5%, in North Carolina di solo l’1.1%. Nel 2016 proprio la Florida, con i suoi 29 grandi elettori, spinse Trump alla vittoria.

I sondaggi di Fox News

Anche Fox News, emittente televisiva più vicina ai repubblicani, dà Biden al 48%, 8 punti percentuali in più rispetto a Trump. Secondo Fox il 55% degli americani intervistati pensa che Biden sia più affidabile nella lotta al coronavirus. Il 45% degli intervistati, rispetto al 42% di Biden, ritene Trump più capace di rilanciare l’economia del paese.

Mario Bonito