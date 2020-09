Elezioni Usa 2020, domani il primo dibattito Biden-Trump

Domani sera, martedì 29 settembre, a 34 giorni dalle elezioni si terrà il dibattito tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il rivale democratico Joe Biden. Sarà il primo dei tre faccia faccia previsti prima del voto del 3 novembre.

In attesa dell’incontro di martedì, il presidente, alle prese con l’ultimo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni fiscali, è tornato a provocare lo sfidante, Sleepy Joe. “Chiederò con forza – ha twittato – un test antidroga per Biden prima o dopo il dibattito”. Già ad agosto Trump aveva fatto illazioni del genere su Biden, ‘colpevole’, nonostante l’età, 77 anni (il tycoon ne ha 74) di essersi comportato meglio rispetto ad alcune uscite passate.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020