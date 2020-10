Elezioni Usa 2020, dove vedere l’ultimo dibattito Biden-Trump

Questa sera a Nashville alle 21 (3 ora italiana), in Tennessee, si terrà il secondo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump. Il faccia a faccia, l’ultimo prima delle elezioni del 3 novembre, durerà novanta minuti e sarà moderato dalla conduttrice Kristen Welker di Nbc. La commissione dei dibattiti presidenziali ha deciso che i microfoni, almeno nella prima parte, saranno aperti solo per chi ha il turno di parola. L’ L’obiettivo è di evitare un confronto caotico come quello andato in onda il 29 settembre.

L’evento, importante per spostare i voti degli ultimi indecisi, sarà diviso in categorie tematiche di un quarto d’ora (sicurezza nazionale, leadership, famiglia, Covid, clima, questione razziale) scelte dalla conduttrice.

Dove vedere il dibattito in Italia

In Italia il dibattito verrà trasmesso, a partire dalle 2.30, da Sky Tg24 (canale 50 del DTT, Digitale terrestre). La puntata sarà condotta da Roberto Coen, capo della redazione esteri di Sky Tg24. Il dibattito verrà trasmesso anche su La7 e su Rai Radio 1, che manderà in onda uno speciale con la sfida Trump/Biden in diretta.

Mario Bonito