Elezioni Usa 2020, il piano di Biden per battere Trump

Si chiama Buy American ed è stato presentato tre giorni fa. È il piano economico del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, per battere il presidente Donald Trump alle presidenziali di novembre.

Biden, in testa in tutti i sondaggi nazionali, non gode in campo economico della fiducia dei cittadini. Per questo ha deciso di lanciare un piano per rilanciare il Paese e riconquistare il voto della working class, che nel 2016 scelse il tycoon.

Buy American, che cos’è e come funziona

Buy American è un piano da 700 miliardi di dollari. “Risorse mai viste dalla seconda guerra mondiale”, ha annunciato Biden, per risollevare l’economia statunitense colpita dalla pandemia. 400 miliardi saranno previsti per gli acquisti governativi di beni e servizi rigorosamente Made in Usa. I ‘restanti’ 300 miliardi saranno investiti nel settore tech per rilanciare ricerca e sviluppo. Secondo i critici un American first trumpiano rivisitato in chiave democratica. Accuse allontanate da Biden, che mira a rinsaldare il rapporto con i sindacati rafforzando i contratti di lavoro collettivi e abrogando le agevolazioni fiscali sostenute dai repubblicani per le aziende delocalizzate all’estero.

Mario Bonito