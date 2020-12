Elezioni Usa 2020, il procuratore del Texas fa ricorso alla Corte Suprema per “irregolarità”. Con lui altri 17 Stati

Ken Paxton, attorney general del Texas, conservatore e repubblicano, ha presentato un ricorso alla Corte Suprema contro il voto in Michigan, Georgia, Wisconsin Pennsylvania, tutti vinti dal presidente eletto Joe Biden. Paxton sostiene che “le modifiche alle procedure elettorali, legate al Covid-19, in questi quattro Stati, hanno violato la Costituzione degli Stati Uniti”, e chiede alla Corte di annullare la nomina dei 62 grandi elettori nei quattro Stati.

L’esposto è stato appoggiato dai procuratori repubblicani di altri 17 Stati: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Utah e West Virginia.

“Wow! – ha commentato Donald Trump su Twitter – Almeno 17 Stati si sono uniti al Texas nello straordinario caso contro la più grande frode elettorale nella storia degli Stati Uniti. Grazie!” Il suo tweet è stato segnalato, come la maggior parte in questo periodo, dal social di San Francisco.

Wow! At least 17 States have joined Texas in the extraordinary case against the greatest Election Fraud in the history of the United States. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020