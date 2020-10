Elezioni Usa 2020, il prossimo dibattito tra Trump e Biden sarà virtuale. Ma per il presidente è “inaccetabile”

Come stabilito dalla Commissione Usa per i dibattiti presidenziali, il prossimo incontro tra i due candidati in corsa per la Casa Bianca, il democratico Joe Biden e il presidente Donald Trump, sarà virtuale. Il faccia a faccia dovrebbe è previsto per il 15 ottobre, ma Trump ha fatto sapere che non perderà il suo tempo “con un dibattito virtuale”. “Tu stai dietro a un computer e ribatti? – ha proseguito – È ridicolo”. Il presidente è stato dimesso la sera del 5 ottobre dal Walter Reed Medical Center, l’ospedale militare dove era ricoverato da venerdì per il Covid-19.

“Mi sento bene. Non credo di essere contagioso”, ha poi aggiunto nonostante sia ancora positivo al virus.

Le accuse a Kamala Harris

Trump ha poi attaccato anche Kamala Harris, candidata alla vicepresidenza impegnata ieri nel dibattito con il vicepresidente Mike Pence. “È stata terribile – ha sentenziato – Peggio di una socialista: una comunista”.

