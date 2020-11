Elezioni Usa 2020, la situazione aggiornata

Alle 5 di questa mattina, mercoledì 4 novembre, Joe Biden e Donald Trump, i due candidati in corsa per la Casa Bianca, hanno vinto in tutti gli Stati in cui dovevano vincere. Unica eccezione la Florida, dove Trump ha confermato la vittoria del 2016, conquistando i 29 grandi elettori in palio. Probabile la sua vittoria anche in Georgia, Ohio e North Carolina, tre Stati in bilico (tendenzialmente conservatori). In Arizona, dove nel 2016 Trump conquistò i i suoi 11 grandi elettori, è davanti Biden di misura. Ovviamente la California è blu democratica (55 grandi elettori). Se la situazione dovesse rimanere questa, la partita si gioca nella rust belt: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Questi Stati, però, potrebbe impiegare ore, o addirittura giorni, per completare lo scrutinio dei voti.

Mario Bonito