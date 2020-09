Elezioni Usa 2020, le sneakers di Kamala Harris

La elezioni statunitensi, si sa, sono teatrali. Anche le mosse apparentemente più spontanee in realtà spesso si rivelano il frutto di attenti e studiati piani. Balzano così agli onori di cronaca le sneakers, per la precisione delle Converse All-Star Chuck Taylor, che Kamala Harris, candidata democratica alla vicepresidenza, indossava durante l’atterraggio in Wisconsin, prima tappa della sua campagna elettorale.

In pochi minuti un breve video postato su Twitter, che la ritrae scendere dall’aereo, ha totalizzato oltre otto milioni di visualizzazioni. Un’enormità.

Laced up and ready to win.pic.twitter.com/scLX6nNJXo — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 7, 2020

La Harris, dunque, sfila furbamente per conquistarsi gli elettori? Le Converse “sono un tipo di scarpe che piacciono un po’ a tutti”, si legge su La Stampa, e rappresentano una “sfida verso concetti antiquati di femminilità”. Non male per fare di lei una “donna d’azione”. “Sono le sue scarpe preferite”, spiega la sorella Maya sui social, che indossa già da tempo.

Il Partito democratico, comunque, di certo non avrà disdegnato un po’ di pubblicità gratuita, soprattutto fra i giovani. E ipotizziamo anche le Converse.

Mario Bonito