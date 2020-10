Elezioni Usa 2020, l’ultimo dibattito (a microfoni spenti)

“Microfoni aperti solo per chi ha il turno di parola”. Lo ha deciso la commissione dei dibattiti presidenziali degli Stati Uniti per il prossimo (e ultimo) faccia a faccia tra Donald Trump e Joe Biden. L’obiettivo è di evitare un confronto caotico come quello andato in onda il 29 settembre, in cui i due candidati (soprattutto Trump) ha “disturbato” il regolare svolgimento del dibattito. L’evento, importante per spostare i voti degli ultimi indecisi, si terrà giovedì 22 ottobre, durerà 90 minuti e sarà diviso in categorie tematiche di un quarto d’ora (sicurezza nazionale, leadership, famiglia, Covid, clima, questione razziale). Modererà il dibattito la giornalista della Nbc Kristen Welker. Sia Biden che Trump – ha fatto sapere la commissione – hanno accettato le nuove regole, con qualche critica del team elettorale repubblicano.

Mario Bonito