Elezioni Usa 2020, Mike Pence: “Legge e ordine”. L’Nba si ferma per Jacob Blake

È un’America “law and order” quella che Mike Pence, nel discorso di accettazione della ricandidatura alla vicepresidenza, prospetta per i prossimi quattro anni. Dal palco di Fort McHenry, forte militare a Baltimora, in Maryland, Pence chiude la terza giornata della convention repubblicana. Lo fa partendo, sobriamente, dai successi dell’amministrazione Trump: ripresa economica, sconfitta dell’Isis, grandi vittorie in politica estera. Successi ottenuti prima del Covid-19, il “virus cinese” che ha messo in ginocchio la più grande potenza mondiale. “Ma – assicura il vicepresidente degli Stati Uniti – saremo i primi a sviluppare un vaccino entro la fine dell’anno”.

Poi l’attacco durissimo al rivale democratico Joe Biden, “il cavallo di Troia della sinistra radicale” con cui “l’America non sarà più al sicuro”. Per questo “nessuno toccherà i fondi della polizia – tuona Pence – Né ora, né mai”, ma “garantiremo ovunque legge e ordine, che sia a Portland, a Minneapolis o a Kenosha”.

Proprio da Kenosha, in Wisconsin, arrivano però le ultime tragiche notizie di un Paese contraddittorio. Dopo la terza notte di proteste per il ferimento di Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito domenica pomeriggio da sette colpi di pistola dall’agente della polizia Rusten Sheskey, è stato arrestato un ragazzo di 17 anni. È accusato di omicidio intenzionale di primo grado per aver ucciso con un fucile semi-automatico due manifestanti e ferito un terzo.

Con una decisione storica, ieri sera i giocatori dei Milwaukee Bucks hanno deciso di non scendere in campo in gara 5 dei playoff contro Orlando per protestare contro l’aggressione della polizia ai danni di Blake. Un’iniziativa che ha subito contagiato le altre squadre, provocando l’interruzione del torneo. LeBron James, il campione del Los Angeles Lakers, ci mette la faccia: “Vaffanculo a quest’uomo. Chiediamo un cambiamento, siamo stufi”. Anche Joe Biden, su Twitter, si schiera con il boicottaggio dei Bucks. “Questo momento richiede leadership morale – ha scritto il candidato democratico – e che questi giocatori si alzino, parlino e usino le loro piattaforme sociale per il bene. Non è tempo per il silenzio”.

This moment demands moral leadership. And these players answered by standing up, speaking out, and using their platform for good.

Now is not the time for silence. https://t.co/hF3dIb7Hde

— Joe Biden (@JoeBiden) August 27, 2020