Elezioni Usa 2020, Obama in Pennsylvania per sostenere Biden

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, terrà questa sera alle 18 (mezzanotte in Italia) un comizio a Philadelphia, in Pennsylvania, per sostenere Joe Biden, candidato democratico in corsa per la Casa Bianca. In programma è previsto un “drive-in elettorale”: i partecipanti seguiranno il raduno dalle proprie macchine nel rispetto della normativa anti Covid-19. La discesa in campo di Obama segna una svolta importante nella campagna elettorale di Biden. Con il suo carisma punta ad attrarre giovani, afroamericani e latinos, voti importanti per la vittoria finale.

Con Kamala Harris, candidata alla vicepresidenza, e i leader progressisti Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez non particolarmente attivi sul fronte elettorale, spetta ad Obama dare una spinta al candidato del Partito democratico. Per questo oggi sarà in Pennsylvania, stato fondamentale per la vittoria finale, nella città dove nel 1776 fu firmata la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti.

Mario Bonito