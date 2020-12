Elezioni Usa 2020, Trump alla carica: “Ci vediamo fra quattro anni”. E pensa alla grazia

“Sono stati quattro anni fantastici e stiamo cercando di farne altrettanti. In caso contrario, ci vediamo fra quattro anni”. A dirlo è Donald Trump, un fiume in piena durante la festa di Natale della Casa Bianca. Tra reiterate accuse di “frode elettorale” e “voti truccati”, ormai smentite in gran parte del Paese, Trump lancia la sua candidatura per le presidenziali del 2024 e prepara il Grand Old Party, il Partito repubblicano, alla prossima battaglia. Un annuncio – racconta Politico – accolto da un lungo applauso dai presenti. Fra 12 giorni, il 14 dicembre, si riunirà il Collegio elettorale, che avrà il compito di eleggere ufficialmente Joe Biden come prossimo inquilino della Casa Bianca.

Trump pensa alla grazia

Nel frattempo si pensa alle ultime possibili mosse di Trump. Come riportato dal New York Times, il presidente uscente starebbe pensando se concedere la grazia ai figli Donald Jr., Eric e Ivanka, al genero Jared Kushner e al suo avvocato Rudy Giuliani. Secondo il quotidiano statunitense, il presidente è preoccupato di un’eventuale indagine del dipartimento di Giustizia, una volta insediata l’amministrazione Biden, contro di loro. “Fake news“, ha twittato il tycoon riferendosi all’inchiesta. Nei giorni scorsi Trump ha graziato Michael Flynn, ex consigliere per la Sicurezza nazionale. Si era dichiarato colpevole per aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con un funzionario russo nel 2016. Al termine del mandato, dopo le elezioni, è cosa piuttosto frequente che un presidente decida di concedere la grazia.

Mario Bonito