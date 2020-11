Elezioni Usa 2020, Trump riconosce (quasi) la sconfitta. Via libera alla transizione di poteri con Biden

Dopo oltre venti giorni asserragliato nella Casa Bianca, Donald Trump ha finalmente autorizzato le agenzie dell’amministrazione ad avviare la consegna dei poteri al presidente eletto Joe Biden. Trump ha comunicato che ha accettato la decisione di Emily W. Murphy, responsabile della General Service Administration, di consentire la transizione. “Nel miglior interesse del nostro Paese – ha twittato – ho chiesto a Emily e alla sua squadra che venga fatto ciò che è necessario riguardo all’avvio dei protocolli”.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020