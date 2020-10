Elezioni Usa 2020, Trump usa Fauci in spot elettorale. Scontro tra i due

Anthony Fauci, virologo statunitense tra i più importanti al mondo e membro della task force anti Covid della Casa Bianca, è comparso per qualche secondo in una clip elettorale dedicata alla guarigione del presidente Trump dal Covid-19.

Nel video, diffuso in Michigan, si afferma che Donald Trump sta guarendo dal virus (ieri si è autoproclamato non contagioso) “come lo sta facendo l’America”. Nel breve cameo Fauci dice: “Non riesco a immaginarmi che qualcuno possa fare di più”. Ma è un’intervista di marzo, nella quale il soggetto non è Trump ma la mobilitazione dell’amministrazione Usa in generale. “In cinquant’anni di servizio pubblico, non ho mai sostenuto pubblicamente alcun candidato“, ha detto Fauci alla Cnn, mostrando il suo disappunto per esser stato inserito nello spot senza il suo consenso.

Fauci ha più volte criticato la gestione della pandemia di Trump. “Le dichiarazioni che mi sono state attribuite senza il mio permesso – ha proseguito – sono state estrapolate da un commento che ho fatto diversi mesi fa riguardo agli sforzi delle autorità federali”.

Non si è fatta attendere la risposta (su Twitter) del presidente Trump: “Quelle parole le ha dette proprio Fauci, così come molti governatori pensano che abbiamo svolto un lavoro fenomenale”.

Mario Bonito