Elezioni Usa 2024, Biden ha detto a Obama che vuole ricandidarsi

(Adnkronos) – Joe Biden ha detto a Barack Obama che intende candidarsi ad un secondo mandato alla Casa Bianca. E’ quanto riporta oggi The Hill, citando due fonti informate sul colloquio tra il presidente e l’ex presidente che conferma quanto Biden ha già più volte lasciato intendere. L’ultima occasione, la conferenza stampa durante la sua missione a Bruxelles alla fine di marzo, quando ai giornalisti ha detto che sarebbe “molto fortunato” ad avere nel 2024 lo stesso avversario del 2020, cioè Donald Trump che continua a ventilare una sua nuova candidatura.

“Biden vuole candidarsi e lo sta dicendo chiaramente a tutti”, ha detto una delle fonti citate da The Hill, che sottolinea che, nonostante il tasso di popolarità ai minimi storici, l’attuale presidente ritiene di essere il democratico con maggiori chance di battere di nuovo l’ex presidente repubblicano. “Credo che sia convinto che solo lui possa battere Trump – spiegano le fonti – non credo che pensi che vi sia qualcuno nel partito democratico in grado di farlo, e questo è il fattore principale”.

Biden e Obama hanno avuto un pranzo insieme nelle scorse settimane, quando l’ex presidente è andato alla Casa Bianca in occasione di un evento sull’Obamacare. Oltre i sondaggi in costante picchiata un altro fattore che potrebbe far avanzare dubbi su una nuova candidatura di Biden è quello dell’età: diventato a 78 anni il presidente più anziano al momento del suo insediamento, il democratico avrebbe 82 anni all’inizio dell’eventuale secondo mandato. L’ultimo sondaggio Cnbc, registra un tasso di popolarità per Biden appena al 38%, con l’impopolarità al 53%.