Elezioni Usa 2024, Ivanka Trump è out: “Ho chiuso con la politica”

(Adnkronos) – Donald Trump si candida per le elezioni 2024 e punta a tornare alla Casa Bianca come presidente degli Stati Uniti. Stavolta, però, sua figlia Ivanka non sarà della partita. “Anche se amerò e sosterrò sempre mio padre, nel futuro lo farò fuori dalla scena politica”, dice la figlia preferita dal tycoon. Ivanka ha avuto un ruolo centrale nella sua passata amministrazione ma ora come il marito Jared Kushner, anche lui uno dei principali consiglieri della Casa Bianca di Trump, non intende impegnarsi in una nuova campagna presidenziale.

“Questa volta ho scelto di mettere al primo posto i miei figli piccoli e la vita privata della mia famiglia”, ha detto ancora Ivanka, in un post su Instagram pubblicato mentre Trump lanciava la sua nuova candidatura. “Non ho in programma di essere coinvolta nella politica”, ha aggiunto la figlia di Trump, che mentre era alla Casa Bianca è stata sempre considerata la possibile ‘erede’ del padre, con una propria carriera politica.

Ivanka, che lasciata la Casa Bianca si è trasferita in Florida e non è tornata con il marito a New York dove la coppia era stata ostracizzata dai salotti liberal che un tempo frequentavano, ha infine detto che la sua attuale vita a Miami, dove lavora nel settore privato, corrisponde a “uno dei momenti migliori della mia vita”.